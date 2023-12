Il Capodanno si festeggia su Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Telefriuli festeggerà l’arrivo del nuovo anno con una puntata speciale di DieciCentoMille, in programma questa sera, domenica 31 dicembre. In attesa del brindisi di mezzanotte, le telecamere si accenderanno in studio alle 22.15, per uno spettacolo all’insegna di musica, comicità e ballo, all’insegna della spensieratezza e della voglia di stare insieme. Presentati da Michele Cupitò con la regia di Francesco Snidero, si alterneranno sulla scena, coordinati da Paola Rizzotti, “Sdrindule” con la sua simpatia; la “Straballo Band” che proporrà dal vivo il suo vasto repertorio; “Renè Magic Illusion” con le sue magie; la coppia di ballerini Michele Albigese e Anelise Isaincu vicecampioni del Mondo 2023 professionisti 10 Danze; Marisa Benes del “Club Diamante FVG”; Nik D.J.; Livio Comisso che realizzerà un’opera grafica, il duo Mauro Tesolin e Giulia Provvidenti che presenteranno il loro ultimo progetto discografico; Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia” con un brano recitato in friulano e Lisa Piran “Miss Friuli Venezia Giulia +” che presenterà un monologo da lei scritto contro la violenza sulle donne. Jenny e Lisa hanno rappresentato la Regione alla Finale Nazionale di “Miss Italia 2023”.Interverrà poi il d.j. Gian Marco De Michelis, che si collegherà da Cortina d’Ampezzo.Appuntamento quindi domenica 31 dicembre dalle ore 22.15 per “DieciCentoMille Speciale Capodanno 2024”.