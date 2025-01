Capodanno, in due bar scoperti 4 lavoratori in nero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Inizio dell’anno da dimenticare per due attività della Destra Tagliamento. La notte di San Silvestro, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone ha effettuato controlli mirati tra i bar e i ristoranti rimasti aperti per i festeggiamenti di Capodanno. Le fiamme gialle hanno scoperto 4 lavoratori in nero – tutti italiani – e riscontrato omesse certificazioni dei corrispettivi in diversi casi.

In particolare, tre baristi sono stati scoperti all’opera tra i chioschi di un pubblico esercizio di Azzano Decimo, mentre un quarto banconiere non in regola è stato individuato preparare cocktail e servire ai tavoli in un bar del centro di Cordovado. Ai due titolari è stata comminata una maxi sanzione con diffida, con importi variabili per ogni lavoratore tra un minimo di 1.950 euro e un massimo di 11.700 euro. Inoltre, per le mancate certificazioni dei corrispettivi, sono state applicate sanzioni pari al 90% dell’imposta relativa all’operazione non documentata, con un minimo di 500 euro.

Nel corso del 2024, le attività ispettive svolte dei finanzieri nel Friuli Occidentale hanno portato all’individuazione di 259 lavoratori in nero, di cui 33 irregolari. Complessivamente sono stati sanzionati 144 datori di lavoro. 61 le attività per cui è stata proposta la sospensione.