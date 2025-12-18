Capodanno, vietati i brindisi nell’area della festa di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Niente alcol, stop ai contenitori di vetro e divieto di far esplodere petardi: Udine si prepara al Capodanno con una serie di restrizioni che saranno formalizzate da un’ordinanza comunale per garantire lo svolgimento delle feste in sicurezza. I divieti varranno in particolare in piazza Primo Maggio, dove si terrà l’evento principale della notte di San Silvestro.

Le misure sono state definite e condivise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi questa mattina in Prefettura. L’obiettivo è gestire l’afflusso di migliaia di persone attese per la serata in Giardin Grande, che vedrà lo spettacolo di cinquecento droni precedere lo show pirotecnico con i botti ‘gentili’.

L’area del veglione sarà perimetrata e presidiata, con varchi controllati da steward e forze dell’ordine, anche per far rispettare i divieti. Previsti inoltre ambulanze, personale sanitario, vigili del fuoco e una centrale operativa attiva per tutta la serata. Piazza Primo Maggio sarà chiusa al traffico, ma resterà accessibile il parcheggio sotterraneo.

«Stiamo lavorando per offrire un evento partecipato ma sicuro», sottolineano il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano. Il piano organizzativo sarà sottoposto all’ultima verifica il 23 dicembre dalla Commissione comunale di pubblico spettacolo.