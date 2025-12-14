Capolavoro “Mona Lisa”: Vittozzi trionfa a Hochfilzen

“E’ tornata Mona Lisa!”, titolano molti siti web. Lisa Vittozzi ha firmato una rimonta straordinaria in Austria nella Coppa del Mondo di Biathlon. Nell’Inseguimento di Hochfilzen la friulana ha conquistato una vittoria che profuma di rinascita, a 21 mesi di distanza dall’ultimo successo in Coppa del Mondo. L’azzurra, reduce da una stagione intera lontana dalle gare per un serio infortunio alla schiena, ha regalato una prestazione da incorniciare.

Partita 14ª, con un minuto di ritardo dalla testa della corsa, Vittozzi ha costruito il capolavoro al poligono: quattro serie impeccabili – 20/20-, senza errori, e tempi di esecuzione rapidissimi che le hanno permesso di risalire una posizione dopo l’altra. Giro dopo giro la sappadina ha rosicchiato secondi preziosi, presentandosi in testa nelle fasi decisive.

Per Vittozzi è un ritorno al successo che pesa, arrivato proprio nella disciplina dell’Inseguimento, la stessa che il 16 marzo 2024 le aveva regalato l’ultima gioia a Canmore.