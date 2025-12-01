Caporalato, al via il tavolo della Prefettura con sindacati e associazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sistematizzazione dei dati e coinvolgimento degli enti che si occupano di lavoro. Il tavolo sul caporalato si è riunito per la prima volta a Trieste, un passaggio che fa seguito alla legge istituita dalla Regione; capofila sarà la prefettura di Trieste, guidata da Giuseppe Petronzi, e oltre ai sindacati del comparto agricolo erano presenti le associazioni – Confagricoltura, Coldiretti e Confcooperative -, la Direzione regionale lavoro e lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura.

La responsabile regionale Lavoro del Pd Fvg Valentina Francescon, sottolinea come «la regione non sia più un’isola felice ma vanno intercettati i flussi migratori irregolari e smascherate le reti di connivenza locale che evidentemente esistono, sapendo che la legalità è una via preferenziale per l’integrazione dei lavoratori stranieri».