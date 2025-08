Capra salvata dai Vigili del Fuoco dopo un volo di 15 metri

Una capra caduta in una cavità è stata salvata ieri pomeriggio dai vigili del fuoco a Duino Aurisina, in località Malchina. La segnalazione è arrivata da un escursionista che aveva notato l’animale precipitare per circa 15 metri.

Dopo la segnalazione, sul posto sono giunti i pompieri di Opicina e la squadra Speleo Alpino Fluviale di Trieste. I soccorritori, utilizzando tecniche e attrezzature specifiche per ambienti impervi, si sono calati nella grotta. Una volta raggiunto l’animale, lo hanno imbragato e riportato in superficie, dove è stato affidato alla proprietaria. La capra, che sembrava non aver riportato lesioni gravi, è stata subito riaccompagnata al pascolo.