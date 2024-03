Capriva, i cittadini si prenderanno cura della pulizia del Versa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pulire a titolo personale gli alvei e argini del torrente Versa. E’ la possibilità che il Comune di Capriva del Friuli, in collaborazione con il Corpo Forestale, fornirà ai propri concittadini usufruendo di una legge regionale già esistente. L’amministrazione municipale faciliterà infatti la procedura per chi intende volontariamente prendersi cura di un tratto di sponde del corso d’acqua.

“Ci siamo ispirati – spiega il sindaco Daniele Sergon – a quello che fino a 40 anni fa era semplicemente normale per i caprivesi, e cioè tenere pulito il proprio torrente.

L’obiettivo dell’iniziativa che mettiamo in piedi è ottenere lo stesso risultato, ossia tenere puliti l’alveo e gli argini salvando qualche albero di specie autoctona e non invasiva, non pericoloso dal punto di vista idraulico, mantenendo allo stesso tempo intatta la vita ittica del torrente non dando il permesso di far entrare grandi macchine operatrici direttamente all’interno dell’alveo”. Su questo fronte, infatti c’è da registrare un miglioramento: “Seppur non paragonabile al passato – sottolinea Sergon – la fauna ittica nel tratto del Versa di Capriva del Friuli sembra essersi almeno in parte riformata”. Da qui dunque anche la necessità di tutelare un patrimonio ambientale fondamentale per il territorio attraverso la cura dei caprivesi nei confronti del loro amato torrente.