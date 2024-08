Carabiniere salva una donna sull’orlo di un precipizio, “Gesto eroico esemplare”

Sabato 27 luglio, un vicebrigadiere del Radiomobile di Tolmezzo, libero dal servizio, ha salvato la vita di una donna che stava per precipitare in un dirupo sul monte Jôf Fuart, nelle Alpi Giulie Occidentali. La donna, percorrendo la ferrata dedicata all’alpinista Anita Goitan, è caduta rotolando per dieci metri prima di fermarsi su una piccola nicchia, sull’orlo di un precipizio.

Il carabiniere si trovava sul sentiero caratterizzato da spettacolari cenge e paurosi strapiombi quando ha udito un urlo e ha visto la donna cadere. Senza esitazione, il militare ha raggiunto l’escursionista impedendole di cadere nel vuoto. Poco dopo, il personale sanitario è arrivato con l’elisoccorso, portando in salvo la donna, che ha riportato solo qualche frattura.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’associazione sindacale dei carabinieri UNARMA che ha voluto complimentarsi con il collega Michele, questo il nome del vicebrigadiere. “Si tratta di un gesto eroico esemplare – scrive la segreteria del sindacato . Con il suo intervento coraggioso, Michele ha incarnato lo spirito del servizio quotidiano del Carabiniere: aiutare il prossimo in difficoltà, sempre e comunque”.