Carabinieri aggrediti durante un intervento a Paluzza

Momenti concitati e di violenza a Paluzza nella serata del 1° novembre, quando un intervento dei Carabinieri per sedare un litigio tra un uomo e una giovane donna è degenerato in un’aggressione ai danni dei militari. Alla vista delle divise, l’uomo ha reagito con furia, colpendo i carabinieri con calci, pugni e morsi. Due dei quattro militari sono rimasti feriti, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Nonostante la brutalità dell’attacco, gli operatori dell’Arma sono riusciti a immobilizzare e arrestare l’aggressore, evitando conseguenze più gravi per i presenti.

A rendere noto l’episodio è la Segreteria Regionale UNARMA che ha espresso piena solidarietà e vicinanza ai militari feriti, sottolineando come l’episodio rappresenti “l’ennesimo caso di violenza contro le Forze dell’Ordine”.