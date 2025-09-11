Carabinieri, cambiano i comandanti. A Sacile timone affidato ad una 28enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cambiano i comandanti delle compagnie dei carabinieri del Friuli Occidentale, così come quello del Radiomobile di Pordenone e quello provinciale. Quest’ultimo, il colonello Roberto Spinola, lascerà la Destra Tagliamento per assumere un importante incarico a Napoli. Al suo posto arriverà Emanuele Spiller.
A Sacile ad assumere il comando della compagnia è il capitano Camilla Bernacchini, 28 anni, che arriva da Trapani.
A guidare la compagnia di Pordenone è invece il capitano Danilo Passi, che arriva proprio da Sacile.
Cambio del comando anche della compagnia di Spilimbergo. Al posto di Cristian Tonetti si è insediato il maggiore Daniele Donin.
Anche il Radiomobile di Pordenone ha un nuovo comandante: si tratta del tenente Luigi Ruzza, per anni guida della stazione di Aviano.