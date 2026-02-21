Carabinieri, Comandante Generale visita il Comando di Udine

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Salvatore Luongo, ha visitato oggi il Comando Provinciale Carabinieri nella caserma intitolata al “Carabiniere Antonio Birri”.

Dopo gli onori, il Generale Luongo, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Giorgio Broccone, ha apposto la firma sull’Albo d’Onore e incontrato il Comandante della Legione Carabinieri, G.B. Gabriele Vitagliano.

Ha poi incontrato ufficiali, sottufficiali e carabinieri in servizio, una delegazione dei vari Reparti Speciali dislocati a Udine, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali e delle Associazioni a Carattere Sindacale tra Militari e delle RSU del personale civile della Difesa.

Il Generale Luongo ha rivolto apprezzamento e ringraziamento a tutto il personale per l’opera svolta e ha evidenziato come l’essenza dell’attività dell’Arma è il servizio e il rispetto del cittadino. Ha poi sottolineato la grande importanza dei giovani Carabinieri che possono contribuire alla modernizzazione e digitalizzazione dell’Arma mantenendo sempre saldi i principi che la caratterizzano.

Il Comandante Generale ha infine incontrato il Generale Luigi Federici, suo predecessore negli anni 1993-1997.