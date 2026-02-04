Carabinieri, ecco i nuovi ufficiali del comando di Udine

Due ingressi (per altrettante uscite) e una novità che dovrebbe arrivare a breve. Cambia una parte del vertice del Comando provinciale dei carabinieri di Udine. Oggi, alla presenza del colonnello Giorgio Broccone, sono stati presentati il nuovo comandante del Reparto Operativo, il tenente colonnello Ivano Bigica, e quello della Compagnia di Cividale: si tratta del capitano Valter Crugliano. Succedono rispettivamente a Mauro Bonometti e Alessandro Ciliberti. L’occasione è stata, inoltre, per confermare l’impegno profuso dai comandanti delle compagnie di Latisana, Tolmezzo, Udine e Tarvisio.

Novità arriveranno a breve anche per quanto riguarda il comando del Nucleo investigativo.