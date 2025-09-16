Carabinieri, Spinola lascia: “Arginato i piccoli fenomeni di microcriminalità”

1
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Roberto Spinola lascia il vertice del comando provinciale dei carabinieri del Friuli Occidentale. Oggi, in Municipio a Pordenone, il sindaco Alessandro Basso ha voluto omaggiare il colonnello con una targa di riconoscimento. Presenti alla cerimonia numerosi tra sindaci ed amministratori comunali, il prefetto Michele Lastella, l’europarlamentare Alessandro Ciriani, i comandanti delle forze dell’ordine e delle forze armate.
Il colonnello, che ha espresso gratitudine alla città, assumerà tra pochi giorni un prestigioso incarico in Campania.