BUSINESS FVG
martedì 16 Settembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Carabinieri, Spinola lascia: “Arginato i piccoli fenomeni di microcriminalità”
Ingegneria industriale per l’energia: a Pordenone il corso UniUd per le...
Inflazione a Udine: ad agosto spesa più cara, ma calano le...
Turismo a Pordenone: dati in crescita del 6,6%
85enne muore schiacciato sotto un trattore a Plasencis
Al via bandi per appartamenti da riqualificare
Tara Dragaš conquista 5 medaglie al Grand Prix di Brno
Selezione di 10 imprese per un pacchetto di assistenza gratuita
Mercedes ribaltata dopo la fuga in via Grazzano: denunciati due albanesi
Il Mc Olimpia festeggia il primo tricolore dell’anno: Brando Lunardi è...
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Carabinieri, Spinola lascia: “Arginato i piccoli fenomeni di microcriminalità”

Il comandante provinciale dei carabinieri di Pordenone andrà ad assumere un importante incarico in Campania
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Roberto Spinola lascia il vertice del comando provinciale dei carabinieri del Friuli Occidentale. Oggi, in Municipio a Pordenone, il sindaco Alessandro Basso ha voluto omaggiare il colonnello con una targa di riconoscimento. Presenti alla cerimonia numerosi tra sindaci ed amministratori comunali, il prefetto Michele Lastella, l’europarlamentare Alessandro Ciriani, i comandanti delle forze dell’ordine e delle forze armate.

Il colonnello, che ha espresso gratitudine alla città, assumerà tra pochi giorni un prestigioso incarico in Campania.

Ultime notizie

Carabinieri, Spinola lascia: “Arginato i piccoli fenomeni di microcriminalità”
Ingegneria industriale per l’energia: a Pordenone il corso UniUd per le aziende
Inflazione a Udine: ad agosto spesa più cara, ma calano le bollette
Turismo a Pordenone: dati in crescita del 6,6%
85enne muore schiacciato sotto un trattore a Plasencis
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

