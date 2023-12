Carabinieri sulle piste friulane in soccorso degli sciatori

Si consolida e rafforza la collaborazione tra il comando provinciale Carabinieri di Udine e Promoturismo Fvg. Durante la stagione invernale l’arma sarà presente sulle piste con i Carabinieri sciatori i quali saranno presenti nei comprensori sciistici di Forni di Sopra, Sappada, Tarvisio, Zoncolan e, da quest’anno, anche in quello di Sella Nevea. La scorsa stagione, l’arma, ha assicurato complessivamente, in provincia, oltre 6 mila ore di servizio sulle piste e garantito più di 600 interventi in soccorso di sciatori in difficoltà. Il protocollo prevede che i Carabinieri si occuperanno di soccorso, prevenzione e controllo per consentire agli appassionati di vivere in sicurezza la stagione invernale.