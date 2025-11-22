Carambola tra auto in A28, grave un soccorritore

E’ di sei persone ferite il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in A28 nel tratto tra Cimpello e Azzano Decimo. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polstrada, a scontrarsi sono state inizialmente due auto, una Peugeot, condotta da una guardia giurata di 41 anni, e una Punto. Una terza, che sopraggiungeva nella stessa direzione, ha poi centrato una delle vetture e un uomo di 27 anni, di Portogruaro, che stava prestando i soccorsi e che aveva lasciato la sua macchia nella piazzola di sosta. Il bilancio è di sei persone ferite, di cui due – il 27enne e il 41enne – in maniera grave. Entrambi sono stati elitrasportati all’ospedale di Udine.

Sul posto personale del 118, giunto con diverse ambulanze, i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone ferite dalle vetture, e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il tratto è stato chiuso al traffico fino alle 2 di ieri notte.