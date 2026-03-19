Carburante, il governo taglia le accise di 25 centesimi al litro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una riduzione delle accise per 25 centesimi al litro con l’obiettivo di far scendere il prezzo del diesel sotto un euro 1 e 90 centesimi e di conseguenza la benzina. Il Governo nel consiglio dei ministri di ieri sera ha approvato il decreto che vede una rimodulazione delle imposte che compongono il prezzo del carburante e che vale circa mezzo miliardo per una durata di 20 giorni. Gli effetti dell’intervento dovrebbero arrivare in queste ore e contemporaneamente verrà attivato anche «uno speciale regime di controllo» contro le speculazioni.

Nello stesso provvedimento è previsto anche un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta per il mondo dell’autotrasporto per la maggior spesa sostenuta a marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026 per l’acquisto del gasolio. Per i criteri e le modalità con cui verrà erogato bisognerà attendere un decreto successivo. Intervento simile è previsto anche per il mondo della pesca con uno stanziamento da circa 10 milioni.

Sempre ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il viceministro Vania Gava, ha incontrato le principali compagnie petrolifere per cercare di trovare un percorso comune con delle risposte che potrebbero arrivare dalle società nel tavolo riconvocato la prossima settimana. Il governo ha annunciato che per i prossimi tre mesi ci sarà un sistema di controllo straordinario dei prezzi e le compagnie dovranno comunicare tutti i giorni il costo a litro pena una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero, in caso di anomalie invece interverrà la Guardia di Finanza.