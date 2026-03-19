Carburante, in Slovenia alcuni impianti mettono limiti al pieno e sale il prezzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un tetto ai litri e nuovi aumenti dei prezzi a fronte di un taglio delle accise che rende il pieno in regione vantaggioso. Nella questione carburante la Slovenia sta iniziando a correre ai ripari dopo che italiani e austriaci si sono spostati in massa nella vicina repubblica a fare carburante mettendo sotto pressione il governo e le riserve delle compagnie e alcune di queste hanno imposto il tetto di 30 litri a pieno.

Sul tema ricarichi il governo della vicina repubblica ha anticipato un aumento dei costi da martedì di circa 12 centesimi al litro per il diesel, qualcosa di meno per la benzina.

A seguito del taglio delle accise in Italia e gli aumenti nella vicina repubblica l’assessore regionale all’ambiente, Fabio Scoccimarro, sottolinea che «Fare il pieno in Friuli Venezia Giulia torna a essere un vantaggio concreto per i nostri cittadini. Con i tagli del governo e lo sconto regionale puntiamo a invertire la tendenza dell’ultimo periodo. A questo – prosegue Scoccimarro – si aggiungono gli aumenti annunciati in Slovenia e i limiti imposti alle pompe».

Sul tema va all’attacco il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale che definisce la misura del governo «tardiva, limitata e fragile» e al contempo annuncia di aver presentato una mozione per chiedere alla giunta di «incrementare la riduzione regionale del prezzo dei carburanti per dare una risposta tempestiva ai cittadini del Fvg».