Carburante, in Slovenia pompe orfane degli italiani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le targhe italiane ci sono ma sono di passaggio e il flusso di clienti, conferma il personale che lavora negli impianti, è crollato. La Slovenia non è più meta del turismo del pieno soprattutto per chi vive vicino al confine e non ha un motivo per recarsi nella vicina repubblica. Va detto che la soglia di 1,9 euro al litro per il diesel è in realtà caduta già da un po’ visto che il prezzo alla pompa continua a crescere.

Attualmente anche la Slovenia ha dovuto rivedere i costi con il diesel a 1,696 euro al litro e la verde a 1,581 euro mentre ormai in tutti gli impianti è stato inserito il limite di 50 litri al massimo al giorno per tutti e anche questo aspetto sta scoraggiando i più.

Ai distributori di Fernetti, uno dei punti più vicini a Trieste, l’unico impianto dove c’è un minimo da aspettare è il primo poi entrando in paese verso Sezana a lavorare è soprattutto l’autolavaggio.