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Cronaca
Giovedì la regione ha convocato le attività economiche

Carburante, Scoccimarro: al momento sconto invariato

Tilatti: l'Unione Europea deve muoversi più velocemente
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessun intervento al momento sullo sconto della Regione per il carburante agevolato. L’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro ha sottolineato che dopo il decreto del governo il costo del benzina è sceso di 64 centesimi al litro e il diesel di 50, ovviamente in fascia zero. L’appello, o meglio la mozione del Partito democratico nella quale si chiede un ulteriore aumento dello sconto, quindi, non verrà raccolto.

Intanto giovedì prossimo a Udine l’assessore alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, ha convocato le categorie economiche, da parte degli artigiani al momento c’è prudenza perché gli effetti della crisi potrebbero arrivare non nell’immediato, di certo viene richiamato il ruolo dell’Europa.

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