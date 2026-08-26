Carburanti: prorogato al 5 settembre lo sconto sul diesel

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fino al 5 settembre rimane lo sconto di 17 centesimi del diesel. Lo ha confermato il Consiglio dei ministri lampo nel corso del quale il governo di Giorgia Meloni ha prorogato la misura varata il 5 agosto per cercare di ridurre gli impatti della crisi energetica. Complessivamente questa proroga costerà alle casse dello stato 130 milioni di euro. Nessuna misura strutturata al momento, per la quale serve tempo e neanche tasse sugli extraprofitti delle compagnia petrolifere, argomento che crea pesanti divisioni tra Lega e Forza Italia.