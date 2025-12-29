Carcere di Udine: il 2026 sarà anno positivo, ma resta il nodo sovraffollamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO I detenuti sono ancora troppi. Nel carcere di Udine, i 90 posti a disposizione stanno ospitando 180 persone, 70 delle quali in attesa di giudizio e 34 a fine pena. Sono i dati resi noti oggi dal garante dei detenuti del Comune di Udine, Andrea Sandra, e dal suo predecessore, Franco Corleone. Nonostante il problema del sovraffollamento sia ben lontano dall’essere risolto, il 2026 sarà un anno positivo per l’istituto giudiziario di via Spalato.

In primavera arriverà anche il nuovo spazio dove sarà allestita anche la stanza delle affettività, dedicata agli incontri riservati tra detenuti e consorti.

Negativi, infine, i risultati del Giubileo dei detenuti. Per Corleone, la politica è rimasta sorda agli appelli di clemenza della Santa sede e dei vescovi.