Carceri roventi, 10 intossicati a Gorizia per un incendio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Attimi di apprensione all’alba di oggi in carcere a Gorizia, dove un detenuto ha dato fuoco ad un materasso ignifugo rimanendo leggermente intossicato così come i sei agenti di polizia penitenziaria intervenuti per evitare il peggio. Lieve intossicazione anche per altri tre detenuti. Tutti e dieci sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Ignote le cause alla base del gesto. “L’episodio è avvenuto poco prima delle 7 del mattino – conferma il prefetto Raffaele Ricciardi – ma si è trattato di qualcosa di contenuto, nulla di paragonabile a quanto avvenuto nei giorni scorsi a Trieste”. Da quanto si è potuto apprendere, sembrerebbe che il detenuto sia straniero e che il fatto si sia verificato all’ultimo piano della struttura penitenziaria di via Barzellini. Sull’accaduto interviene la segretaria provinciale del Pd Sara Vito rivolgendo un grazie agli agenti della Polizia penitenziaria e a tutto il personale “che si è prodigato per contenere e far rientrare una situazione di tensione e rischio. Questo episodio – aggiunge Vito – si somma agli altri che in Italia e in Regione stanno segnando un’estate caldissima per il sistema carcerario nazionale. È un mix esplosivo – conclude l’esponente dem – quello fra sovraffollamento, carenza di personale, malessere psichico, caldo opprimente e altri fattori”.