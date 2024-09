“Il piano terra del carcere di Udine sia dichiarato inagibile e venga chiuso”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’amministrazione penitenziaria chiuda il piano terra del carcere di Udine e l’Azienda sanitaria dichiari inagibile questa parte della struttura. E’ l’appello dell’ex garante dei detenuti del Comune di Udine, Franco Corleone. Sulla stessa lunghezza d’onda l’attuale garante dei detenuti, Andrea Sandra, per il quale la situazione del piano terra è inaccettabile e al limite dell’agibilità. Lo hanno detto dopo quanti accaduto nella casa circondariale nei giorni scorsi.

Condizioni, quelle del piano terra dove sono alloggiati 56 detenuti, che per Corleone non possono essere tollerate.