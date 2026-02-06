Carceri, Delmastro: ricette del passato sono state fallimento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una voliera per impedire ai droni di consegnare merce ai detenuti. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha visitato le carceri di Trieste e Gorizia da dove ha annunciato l’entrata in servizio tre mesi fa di una rete che impedisce agli oltre 100 droni che ogni notte volano sulle carceri di consegnare droga o telefoni ai detenuti.

Risolto questo problema resta il nodo del sovraffollamento visto che solo a Trieste oggi sono detenuti oltre 240 persone a fronte di una capienza di poco superiore ai 110 posti e dove in passato si sono registrati incidenti e anche una evasione pochi mesi fa.