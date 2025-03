Carceri, il sindacato degli agenti: Il governo stia vicino alla “penitenziaria”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mancanza di personale e strutture sovraffollate. Sono patologie croniche quelle che colpiscono le carcere italiane e non fanno eccezione quelle del Friuli Venezia Giulia. Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ha effettuato con una delegazione una visita alla casa circondariale Ernesto Mari di Trieste denunciando una situazione nota e comune in tutta Italia con un sovraffollamento a causa della mancanza di provvedimenti deflattivi con detenuti che potrebbero essere affidati al territorio, per le pene con meno di un anno, e poi tossicodipendenti o malati mentali.

Le riforme servono, il Sappe chiede però di più «il carcere scoppia: i poliziotti sono stanchi e pochi. Non riusciamo più – spiega Capece – a contenere l’arroganza dei soggetti detenuti che si sentono impuniti e per questo aggrediscono i nostri poliziotti e nessuno prende provvedimenti. Tanti colleghi si sono dimessi e cercano un lavoro all’esterno per questo chiediamo tecnologia e personale per affrontare l’arroganza dei detenuti» conclude il segretario.