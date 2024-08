Carceri: in regione situazione drammatica, troppo alto il numero di detenuti

Ci sono 678 detenuti a fronte di una capienza di 484 posti. Paolo Pittaro, garante regionale dei diritti della Persona, lancia l’allarme sulla situazione delle carceri del Friuli Venezia Giulia, regione terza in Italia per sovraffollamento dietro a Puglia e Lombardia. I numeri, che arrivano dal report su giustizia e criminalità, dicono che al 31 dicembre 2022 i detenuti erano 572 arrivando al picco di 711 unità al 30 giugno scorso scesi a 678 detenuti a fine luglio, con una percentuale di stranieri del 44,98% e un sovraffollamento del 140%. In Italia la media è di poco inferiore al 120%. Pittaro parla di una situazione intollerabile accentuata dalla calura estiva e dalla quale sono scaturite la proteste con rivolte in vari istituti carcerai. Facendo riferimento alle parole anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale ha richiamato «un intervento istituzionale urgente» Pittaro spiega che nell’immediato non è previsto nulla. Mercoledì intanto i consiglieri di Forza Italia faranno visita al carcere di Trieste, il capogruppo in consiglio regionale Andrea Cabibbo, sottolinea che «Demolire, nella sua dignità, un uomo che ha sbagliato significa soffiare sul fuoco della rabbia e della mortificazione e, quindi, produrre un effetto molto pericoloso». GUARDA IL VIDEO