Carceri, l’appello al presidente Mattarella: “Conceda più grazie ai detenuti”

Parte da Udine l’appello al presidente Sergio Mattarella a concedere più grazie ai detenuti, proprio nel giorno in cui sono cominciati i collaudi dei nuovi spazi nel carcere di via Spalato. A lanciarlo sono stati il garante dei detenuti di Udine, Andrea Sandra, e il suo predecessore Franco Corleone.

Il carcere di Udine, infatti, è sovraffollato, ospitando 180 detenuti avendo una novantina di posti a disposizione. Le condizioni miglioreranno con l’entrata in funzione dei nuovi spazi.

Oggi ricorre anche la Giornata mondiale della salute mentale. Sandra e Corleone hanno chiesto più impegno alla Regione nel realizzare strutture alternative al carcere per chi soffre di disturbi psichiatrici.