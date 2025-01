Cardiologia a rischio, petizione supera le 5 mila firme

Ha superato quota 5200 firme in soli dieci giorni la petizione online sulla piattaforma Change.org per la salvaguardia del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Gorizia. Un successo che testimonia la preoccupazione dei cittadini del territorio isontino per la paventata possibilità che il servizio venga trasferito a Monfalcone, privando il nosocomio del capoluogo di una vera e propria eccellenza certificata anche dai dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che al reparto goriziano ha dato il massimo dei voti indicandolo quindi tra i top sul territorio italiano. Il tema è stato a lungo dibattuto anche nell’ultima seduta ad hoc del consiglio comunale di Gorizia, dove una mozione bipartisan in cui si manifestava la ferma contrarietà del territorio alla chiusura di Cardiologia in città ha ottenuto 35 voti favorevoli su 35. Nel testo della petizione si legge: “Cardiologia è un servizio essenziale per la salute della nostra popolazione, fondamentale per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Chiediamo pertanto che le autorità riconsiderino questa decisione e mantengano attivo il reparto presso l’ospedale di Gorizia, garantendo così – conclude il testo della raccolta firme – un’assistenza sanitaria adeguata e tempestiva a tutti i cittadini”.