Cardiologia, decisione su Utic entro giugno: ne resterà una nell’Isontino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il nuovo spartiacque temporale sul tema-Utic per quanto riguarda l’Isontino è stato sancito: una decisione definitiva in merito sarà presa dalla Regione entro fine giugno. A dirlo al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna è stato l’assessore regionale Riccardo Riccardi nel corso di un nuovo confronto avuto tra i due sull’argomento-Cardiologia. L’esponente della giunta Fedriga ha confermato al primo cittadino goriziano che il reparto resterà attivo anche nel capoluogo provinciale, confermando come la delibera regionale in merito, che ne prevedeva la chiusura entro il 30 aprile, sarà modificata.

Quanto alla relativa Unità di Terapia Intensiva, Riccardi ha ribadito a Ziberna come gli standards Dm 70 prevedano la presenza di una sola Utic ogni 150/300 mila abitanti: ne resterà dunque una tra Gorizia e Monfalcone. In quanto al dove l’Unità rimarrà operativa, l’amministrazione regionale si prenderà ancora del tempo per pensarci su: la decisione definitiva sarà presa entro fine giugno tenendo in considerazione ciò che Gorizia rivendica per la storia passata sul fronte sanità. “Ad oggi – commenta Ziberna – non ci sono dunque elementi di ulteriore preoccupazione”.

Intanto il Comitato Salute Pubblica di Gorizia, che da mesi si batte per la salvaguardia di Cardiologia e Utic nell’ospedale cittadino, ha convocato una nuova manifestazione di piazza per sabato 22 febbraio alle 10 di fronte al municipio: “Vogliamo ribadire in quell’occasione – conferma il portavoce Adelino Adami – di essere a fianco del Comune in questa battaglia a difesa della nostra sanità”.