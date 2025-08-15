Carena perforata, soccorsa imbarcazione a Duino

Una barca a motore di circa cinque metri è stata recuperata ieri sera a Duino Aurisina, dopo aver urtato un oggetto non identificato e aver iniziato a imbarcare acqua. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, all’imbocco del canale d’ingresso del Villaggio del Pescatore.

Il comandante, accortosi del danno alla carena e dell’acqua che entrava, ha prontamente diretto l’imbarcazione verso una secca, riuscendo a evitare l’affondamento. Lui e i passeggeri a bordo sono scesi e hanno raggiunto la riva, lanciando l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste con specialisti nautici, sommozzatori e un’autogru. Dopo aver messo in sicurezza l’area e verificato l’assenza di perdite di carburante, i sommozzatori hanno imbragato il natante, che è stato sollevato dall’autogru e posizionato a terra. L’operazione, conclusasi intorno alle 22:30, ha mostrato una chiara falla nella chiglia della barca.