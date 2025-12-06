Carenza di medici di base, l’allarme dell’Ordine: “In Fvg 404 zone scoperte”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 404 le aree che restano scoperte o sotto dotate in Friuli Venezia Giulia di medici di medicina generale. A dirlo è stata la presidente dell’Ordine dei Medici di Udine, Anna Mara Bergamin Bracale, durante l’assemblea annuale dell’Ordine, dove è emersa con chiarezza la criticità più urgente per la sanità regionale.

“Molte aree restano scoperte o sotto dotate, con problemi evidenti nella distribuzione territoriale – ha spiegato –. Nell’Azienda sanitaria Friuli Centrale le zone carenti sono 153: l’ambito di Udine ne conta 27, la Bassa friulana 37, e non va meglio nell’Alto Friuli e nel Codroipese. Oltre il 52% dei colleghi supera i 1.500 assistiti, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza”, ha sottolineato Bergamin Bracale.

Lo scenario richiede risposte rapide e dalla Regione arrivano infatti nuovi investimenti: ovvero i 3,379 miliardi di euro previsti per la sanità nel bilancio 2026, con 40 milioni aggiuntivi finalizzati a valorizzare il personale sanitario. Confermati anche gli incentivi economici per medici e comparto. “Come Ordine dobbiamo sostenere la riforma ma anche vigilare – ha concluso la presidente –. Il dialogo con la Regione è costante e ci auguriamo di contribuire all’organizzazione efficace delle nuove realtà territoriali”.