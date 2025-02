Carenza di organico in Asugi, Uil e Nursind proclamano lo stato di agitazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Personale ridotto numericamente all’osso e preoccupazione per le aggressioni perpetrate da alcuni utenti nei confronti dei lavoratori. Sono i motivi alla base dello stato di agitazione proclamato in seno ad Asugi da Uil Fpl e Nursind. A mancare all’appello nel dettaglio sono, tra gli altri, cento infermieri, trenta OSS e una quarantina tra tecnici e amministrativi nell’area isontina, mentre in quella giuliana la situazione è leggermente meno grave ma non meno allarmante. E alla carenza di personale si aggiunge anche il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I sindacati protestano anche per la mancata assegnazione di sessanta infermieri promessi all’area isontina dopo gli incontri a novembre 2023 con il presidente della Regione Fedriga, l’assessore Riccardi e i vertici dell’azienda.

I sindacati concludono evidenziando come la situazione sia peggiorata, con servizi essenziali mantenuti aperti solo grazie all’abnegazione del personale.