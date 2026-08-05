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Cronaca
Investimenti regionali per oltre 110 milioni di euro dal 2022

Carenza idrica, la Regione: “Situazione più critica del 2003”

Le scorte si sono progressivamente esaurite
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Priorità all’agricoltura. E’ la posizione della Regione in questa situazione di carenza idrica che sta vivendo il Friuli Venezia Giulia da settimane. A sottolinearlo sono il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, che indicano come per far fronte al problema negli anni l’ente abbia attivato investimenti per oltre 110,3 milioni di euro tra il 2022 e il 2024.

A queste risorse si aggiungono 21,1 milioni di euro di fondi Pnrr e ulteriori 35,36 milioni di euro assegnati attraverso le risorse della legge 178/2020, derivanti dalla graduatoria Pnrr. Gli interventi coinvolgono i Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Dal 15 luglio, su indicazione dell’Autorità di bacino, è stata attivata un’oculata gestione delle derivazioni irrigue, con una parziale riduzione delle portate, con l’obiettivo di preservare le scorte presenti negli invasi.

“Nonostante questa gestione prudenziale – sottolinea l’assessore Zannier – le scorte si sono progressivamente esaurite, a fronte di una condizione climatica che si sta rivelando ancora più critica di quella registrata nel 2003”.

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