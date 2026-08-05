Carenza idrica, la Regione: “Situazione più critica del 2003”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Priorità all’agricoltura. E’ la posizione della Regione in questa situazione di carenza idrica che sta vivendo il Friuli Venezia Giulia da settimane. A sottolinearlo sono il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, che indicano come per far fronte al problema negli anni l’ente abbia attivato investimenti per oltre 110,3 milioni di euro tra il 2022 e il 2024.

A queste risorse si aggiungono 21,1 milioni di euro di fondi Pnrr e ulteriori 35,36 milioni di euro assegnati attraverso le risorse della legge 178/2020, derivanti dalla graduatoria Pnrr. Gli interventi coinvolgono i Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Dal 15 luglio, su indicazione dell’Autorità di bacino, è stata attivata un’oculata gestione delle derivazioni irrigue, con una parziale riduzione delle portate, con l’obiettivo di preservare le scorte presenti negli invasi.

“Nonostante questa gestione prudenziale – sottolinea l’assessore Zannier – le scorte si sono progressivamente esaurite, a fronte di una condizione climatica che si sta rivelando ancora più critica di quella registrata nel 2003”.