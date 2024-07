Le carezze del Papa a Rebecca e ai tanti bambini in difficoltà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le tante carezze e i baci ai bambini. Sono queste le fotografia più importanti della visita di Papa Francesco che è riuscito a illuminare i volti di chi ha deciso di salutarlo a Trieste in occasione della chiusura dei lavori della settimana sociale dei cattolici e a distanza di 32 anni dalla visita di Giovanni Paolo Secondo, l’ultimo Papa venuto a Trieste. Francesco è atterrato alle 7 e 50 minuti al Generali Covention Center dove ad attenderlo c’erano le autorità con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto Pietro Signoriello, il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, il direttore della settimana sociale Luigi Renna e il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. Pochi minuti dopo l’atterraggio e subito l’ingresso nel salone principale del Gcc dove ad attenderlo c’erano i 1.200 delegati che hanno preso parte ai lavori. Qua ha ricordato il nonno impegnato nella guerra sul Piave e il cui ricordo lo aveva portato a Redipuglia nel 2014. Dopo gli incontri riservai e in anticipo sulla tabella di marca Francesco ha poi voluto sfilare lungo le rive fino a Piazza Unità d’Italia fermandosi tra la gente in mezzo a chi si è fatto un selfie o gli ha cercato di consegnarli un pensiero. Tantissimi i bambini a cui il Papa ha voluto dedicare del tempo, dalle caramelle alle carezze o come per Rebecca, la bambina farfalla di Gorizia affetta da una grave patologia, una benedizione. In questo il personale della scorta ha supporto le famiglie anche di chi fisicamente aveva qualche difficoltà. Subito dopo la messa, alla presenza di 261 sacerdoti e 98 vescovi il Papa ha voluto di nuovo fermarsi con i fedeli salutando le centinaia di persone rimaste fuori dai cancelli della piazza che ha ospitato gli 8.500 fedeli accreditati. Alle 12.16 il decollo dal Molo IV subito dopo aver ricevuto il sigillo d’oro, il primo, della città di Trieste. Non è mancato il sorvolo sul tempo Mariano di Monterisie dicato alla Madonna e di piazza Unità per l’ultimo saluto di Francesco al Friuli Venezia Giulia.