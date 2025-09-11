Cargnacco celebra la memoria: 70 anni del Tempio dedicato ai Caduti di Russia

Si è celebrato oggi a Cargnacco il 70° anniversario della consacrazione del Tempio Nazionale “Madonna del Conforto”, l’unico sacrario in Italia dedicato ai caduti e dispersi della tragica campagna di Russia. La messa solenne, tenutasi alle 11, è stata presieduta da Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e i familiari delle vittime, che si sono stretti in un momento di profonda memoria e raccoglimento.

Al termine della funzione, ha preso la parola il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, accompagnato dai consiglieri regionali Mauro Di Bert e Massimiliano Pozzo. Bordin ha sottolineato l’importanza del Tempio come monito contro l’oblio e ha riflettuto sulla lezione che il passato ci offre. “I numeri dei morti sono spaventosi: questo Tempio e la nostra presenza sono la testimonianza che non dobbiamo mai dimenticare”, ha dichiarato. “Dobbiamo impegnarci nel trasmettere che la guerra è il male”.

Al termine della commemorazione, è stata deposta una corona d’alloro in onore dei caduti e un omaggio floreale a don Carlo Caneva, il cappellano militare reduce che ha voluto e realizzato nel 1949 il Tempio con l’aiuto dei commilitoni. Le celebrazioni proseguiranno anche il prossimo 21 settembre con la Giornata nazionale del Caduto e del Disperso in Russia.