Carico di 24 tonnellate di pellet sequestrato e donato a Forni di Sopra

Durante i controlli ai valichi di confine nella zona di Muggia, la Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto una spedizione di oltre 24 tonnellate di pellet proveniente dalla Bosnia destinata al mercato italiano. La merce presentava il marchio di certificazione ENplus, ma il simbolo di garanzia internazionale di qualità si è poi rivelato essere falso. Le indagini hanno rivelato che l’azienda importatrice non era infatti autorizzata all’uso del logo, configurando reati di contraffazione e frode in commercio. Per i responsabili è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria triestina.

Su disposizione della Procura, invece di essere distrutto, il pellet sequestrato è stato devoluto al Comune di Forni di Sopra, che ha accolto la donazione con riconoscenza in vista dell’inverno.