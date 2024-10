Una ‘montagna’ di marijuana sequestrata al casello di Ugovizza

La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato quasi 130 kg di marijuana durante alcuni controlli condotti al casello autostradale di Ugovizza, nel comune di Malborghetto-Valbruna. La droga è stata trovata nascosta in un furgone con targa ceca, proveniente dall’Est Europa; a fiutarla è stato il cane antidroga Krizia, alla quale non è potuto sfuggire l’ingente quantitativo di cannabis trasportata.

Il carico, composto da 122 confezioni sottovuoto, era destinato al mercato europeo e, se venduto, avrebbe potuto fruttare fino a 1,5 milioni di euro. L’autista del furgone, un uomo di 43 anni, e la passeggera, una donna di 42 anni, sono stati arrestati.

Le indagini proseguono per ricostruire il percorso della droga, che sembra essere partita dalla Repubblica Ceca e diretta in Francia, con una sosta in Italia.