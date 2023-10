Primo step per il ‘Carnera’ del futuro: previsto un involucro frangisole 

La Giunta comunale di Udine, su proposta dell’Assessora allo Sport Chiara Dazzan ha approvato un progetto relativo al palasport Carnera, allo scopo di poter presentare successiva istanza di contributo alla Regione, nella cornice della legge 22 del 2022. Il progetto di circa 3 milioni e 660mila euro fa seguito ad una previsione di contributo arrivata proprio dalla direzione centrale Cultura e Sport, dedicata allo storico impianto udinese, per il finanziamento dei lavori di ammodernamento, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria.

Il corposo programma di riqualificazione riguarda sia l’aspetto estetico sia quello dell’efficientamento energetico, oltre che l’adeguamento dell’impianto alla possibilità di ospitare eventi extra sportivi. La capienza del palasport infatti, dopo l’ultima ristrutturazione è stata portata a 3.419 spettatori.

Innanzi tutto verranno sostituiti tutti gli infissi, risalenti agli anni 70, ormai non più riparabili e dotati di ombreggianti per evitare l’eccesso di luce all’interno, che ormai non svolgono più la loro funzione. Per lo stesso motivo è stata ipotizzata una nuova ritinteggiatura esterna, accompagnata dall’installazione di un innovativo involucro frangisole in materiale metallico che smorzerà l’effetto di abbagliamento all’interno del campo. Verranno utilizzate speciali lamelle orientabili in maniera automatica, capaci di preservare un clima più fresco all’interno dell’edificio e contestualmente di avere un aspetto estetico accattivante.

L’assenza di un impianto di climatizzazione è un altro problema che il pacchetto di interventi andrà a risolvere: il Carnera verrà dotato di un nuovo impianto di condizionamento estivo ed invernale che consentirà risparmi di spesa, benessere e qualità dell’aria e dell’umidità, oltre che un minor degrado della struttura. Tutta l’illuminazione sarà poi sostituita con lampadine a Led, aumentando il grado di ecosostenibilità dell’impianto.

Il parquet interno, prefinito in legno di betulla, pur ripristinato nel 2019, risulta già in cattive condizioni e ha la necessità di essere sostituito. L’ipotesi è quella di adottare una pavimentazione in grado di sopportare carichi elevati, in particolare strutture temporanee e palchi.