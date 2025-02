Carnevale: a Udine dopo 15 anni torna la sfilata dei carri

Dopo 15 anni di assenza, la sfilata dei carri allegorici torna a Udine per rendere il Carnevale 2025 un evento memorabile. La città si prepara a una settimana di festeggiamenti che animeranno il centro storico dal 27 febbraio al 4 marzo, con un ricco programma di spettacoli, eventi e intrattenimenti per tutte le età.

“Riportare la sfilata dei carri allegorici, allestita in città nel 2009 per l’ultima volta, è stata una nostra volontà – ha dichiarato il Vice Sindaco Alessandro Venanzi–. Si tratta di un momento di festa e tradizione che gli udinesi ricordavano con grande affetto. Siamo riusciti a riportarli in centro e per questo ringrazio anche il lavoro degli uffici comunali e degli organizzatori. Si tratta di un’occasione unica per vivere la città con gioia: i carri, che sfilano contornati dai gruppi carnevaleschi e dalla musica, sono un vero simbolo del carnevale. Finalmente li riavremo nel nostro centro storico”.

I festeggiamenti prenderanno il via nella location di piazza Matteotti, giovedì 27 febbraio con il coinvolgente spettacolo itinerante “Ciclo Clown”, seguito da un’esibizione di palloncini e truccabimbi, perfetto per i più piccoli.

Sabato 1 marzo sarà la volta dello spettacolo di giocoleria comica “Fiabirilli”, accompagnato da attività di truccabimbi, mentre domenica 2 marzo la città ospiterà lo spettacolo itinerante “La Cucina Errante”, un’esperienza unica tra teatro e animazione. La mattinata proseguirà con l’ormai celebre Ludobus, che porterà giochi e attività per le famiglie, mentre nel pomeriggio andranno in scena un sorprendente “Street Magic Show” e il circo teatro del “Cabaret Volante”.

Lunedì 3 marzo sarà il giorno clou della manifestazione con il ritorno della tanto attesa sfilata dei carri allegorici. A partire dalle ore 15.00, le vie del centro si riempiranno di colori, musica e maschere, regalando a tutti i presenti un’atmosfera di festa senza precedenti.

I festeggiamenti si concluderanno martedì 4 marzo, sempre in piazza Matteotti, con uno spettacolo di magia a cura del Mago Deda e un gran finale all’insegna del Bubble Show, accompagnato da attività di truccabimbi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dal 28 febbraio al 9 marzo, Piazza Matteotti ospiterà la 16ª edizione della manifestazione “Udine in Cioccolato – Festa del cioccolato artigianale”. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato, che potranno partecipare a laboratori, degustazioni e incontri con esperti del settore. Grazie alla Ciokofabbrica, i visitatori avranno inoltre l’opportunità di scoprire tutte le fasi della produzione del cioccolato, in un percorso educativo e gustoso dedicato a grandi e piccini.