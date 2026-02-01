Carnevale, a Udine tornano i carri allegorici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non solo crostoli. Anche quest’anno a Udine, per Carnevale, tornerà la sfilata dei carri allegorici. Cinque i giorni di festa in programma, dal 12 al 17 febbraio, con un calendario di eventi che riporterà animazione e spettacoli nel centro storico, confermando il successo dell’edizione precedente.

Dopo il grande riscontro del 2025, che aveva segnato il ritorno dei carri in città dopo oltre quindici anni di assenza, il Comune ripropone una manifestazione pensata per famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Piazza Matteotti e le vie centrali faranno da cornice a spettacoli di circo, giocoleria, clown, burattini, truccabimbi e animazioni itineranti, distribuiti nell’arco di più giornate.

Il programma prenderà il via giovedì 12 febbraio, Giovedì Grasso, e proseguirà nel fine settimana con appuntamenti continuativi tra piazza Matteotti e via Mercatovecchio. Domenica 15 febbraio sarà una delle giornate più ricche, con attività già dal mattino e spettacoli per tutto il pomeriggio.

Il momento clou arriverà lunedì 16 febbraio con la sfilata dei carri mascherati, che attraverserà il centro cittadino portando colori, musica e maschere lungo le vie principali. La chiusura è prevista martedì 17 febbraio, Martedì Grasso, con un’ultima giornata di animazione e spettacoli.

“Udine ha dimostrato una forte voglia di condividere momenti di festa – sottolinea il vicesindaco Alessandro Venanzi – e anche quest’anno il Carnevale saprà trasformare la città in uno spazio aperto e partecipato”.