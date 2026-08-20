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Cronaca

Carnia, alcol alla guida: via tre patenti

Due le persone che sono state anche denunciate dopo aver provocato incidenti stradali.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

I Carabinieri hanno intensificato i controlli in Carnia. L’operazione ha visto l’impiego di pattuglie sia in divisa che in borghese lungo le principali arterie stradali, supportate dall’alto da un elicottero fatto giungere dal Nucleo di Belluno.

Tre le denunce per guida in stato di ebbrezza: a Buja un automobilista di Tarcento ha provocato un incidente con un tasso alcolemico di 1,19 g/l; a Venzone un 76enne responsabile di un altro sinistro con un tasso di 1,15 g/l, mentre a Moggio Udinese i militari hanno inseguito e bloccato un giovane del posto che non si era fermato all’alt, risultato poi al volante con un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l.

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