Carnia in festa per l’arrivo del presidente Mattarella

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ampezzo e Illegio sono pronte ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso in Friuli sabato mattina per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli., un’esperienza di democrazia che coinvolse una quarantina comuni e oltre 80.000 mila abitanti tra agosto e ottobre del 1944, in piena seconda guerra mondiale. Proprio per omaggiare quell’esperienza finita nel sangue, ma anticamera dell’odierna Repubblica, il capo dello Stato sarà presente alle celebrazioni per proseguiranno fino al 12 ottobre. Iniziative volute dall’Anpi di Udine, dal Comune di Ampezzo e dalla Comunità di montagna della Carnia, in collaborazione con Università di Udine, l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, l’Associazione Partigiani Osoppo e Legambiente.

Mattarella arriverà attorno alle 10 ad Ampezzo, subito dopo la messa e l’alzabandiera con il picchetto d’onore. Toccherà a lui deporre la corona sul monumento ai caduti, prima dei discorsi istituzionali seguiti dalle testimonianze dirette di rappresentanti della Resistenza nella Zona Libera del 1944 accompagnati dalla fanfara della “Julia”. Da lì il presidente si sposterà, con il corteo presidenziale a Illegio, dove arriverà attorno a mezzogiorno accolto dai vertici del Comitato San Floriano. Quindi visiterà la mostra “Il Coraggio”, guidato dal direttore artistico don Alessio Geretti, prima di fare ritorno nella Capitale. La viabilità in Carnia subirà delle modifiche con le strade chiusi dalle 9 fino alla conclusione della visita del presidente.