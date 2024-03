Caro affitti e restrizioni mettono in difficoltà i locali del centro di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha abbassato le serrande ‘I Piombi’, storico locale di via Manin a Udine e al momento risultano chiusi il Dok Dall’Ava, il Piccolo Bar, la trattoria Alle Volte e il negozio di abbagliamento Jesse di Piazza San Giacomo. Per rivitalizzare il commercio del centro servono investimenti ma anche l’aiuto dell’amministrazione comunale, come evidenzia Gabriele Ritossa proprietario di diversi locali nel cuore di Udine che lancia un appello al Comune, affinché sia più vicino ai commercianti. “Abbiamo rilanciato via Mercavecchio con l’apertura del Metropolis. Continuiamo ad investire, ma lanciamo un appello all’amministrazione a stare più vicini ai commercianti, eliminando alcuni vincoli, come quelli sulla musica d’ambiente e sulla disposizione dei tavoli. Se non cambia la situazione nei nostri confronti, il nostro gruppo è pronto a lasciare le attività – afferma l’imprenditore -. Assieme all’amministrazione dobbiamo far crescere la città. Ci servono atti tangibili, basta con le sole buone intenzioni”.

I centri commerciali, intanto, battono il centro città. A dirlo sono gli udinesi alla notizia della chiusura di alcuni locali storici. A incidere, secondo alcuni l’aumento degli affitti in centro e le restrizioni imposte dall’amministrazione comunale.