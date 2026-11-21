Quattrocento euro in più a famiglia per luce e gas. È il rincaro medio che la CGIA di Mestre stima per il Friuli Venezia Giulia nel 2026, proprio mentre si entra nei mesi freddi in cui si consuma di più per scaldare casa. Rispetto al 2025, la spesa per le due bollette sale in media del 22,3 per cento, con un aggravio complessivo di 226 milioni di euro per le famiglie della regione.

Il rialzo arriva in un territorio dove già nel 2024 oltre 31.400 famiglie, il 5,5 per cento del totale, vivevano in condizioni di povertà energetica. Sono più di 65.400 le persone che faticano a sostenere le spese essenziali per scaldare e illuminare la propria abitazione. Tra i nuclei più vulnerabili ci sono gli anziani soli e le famiglie numerose.

Secondo la CGIA, una soluzione per frenare i rincari e contrastare i disagi delle famiglie potrebbe essere dato da un tetto al prezzo del gas imposto dall’Unione europea.