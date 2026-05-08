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venerdì 8 Maggio 2026
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Cronaca

Caro carburanti, dalla Giunta 14 milioni per le imprese

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Le imprese del Friuli-Venezia Giulia sono state al centro delle decisioni dell’esecutivo regionale. Stamattina, la Giunta Fedriga ha approvato due provvedimenti per mettere a disposizione delle aziende quasi 15 milioni di euro: 14 e mezzo per le micro, piccole e medie imprese a compensazione parziale dell’aumento dei costi dei carburanti, mezzo milione per ampliare la platea dei beneficiari del bando fotovoltaico. Il fondo, oltre al settore manifatturiero, sarà aperto anche alle imprese del terziario e del settore delle costruzioni.
La legge che reintroduce le Province in Friuli-Venezia Giulia, invece, non è stata portata in giunta, come preannunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla sicurezza e agli enti locali, Pierpaolo Roberti. L’argomento sarà al centro di una riunione di maggioranza che sarà convocata nei prossimi giorni.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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