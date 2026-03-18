Caro carburanti, le misure del governo a inizio settimana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le misure del Governo per contrastare il caro carburanti potrebbero arrivare già all’inizio della settimana prossima. A dirlo è Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera e coordinatore regionale di Fdi. Le misure terranno conto dei risultati della task force che sta valutando eventuali speculazioni e che arriveranno al ministero delle Imprese e del Made in Italy già venerdì.

Diverse le possibili soluzioni prese in esame dal Governo.

Intanto, la Regione Friuli Venezia Giulia sta monitorando la situazione e deciderà come e se intervenire dopo le misure governative.