Caro energia, Da Pozzo: “Colpa anche di non scelte politiche”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il rincaro dell’energia, in particolare la salita del prezzo del gasolio che incide direttamente sui conti delle aziende e sul budget delle famiglie, non è dovuto solo alla geopolitica geopolitici, ma soprattutto a scelte politiche nazionali non fatte in passato. E’ il pensiero di Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Udine Pordenone, sui problemi che sta attraversando l’economia friulana.

Diverso il giudizio sulla politica regionale, soprattutto dopo la decisione dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini di preparare un nuovo bando per aiutare le imprese del Friuli Venezia Giulia, anche allargando la platea dei beneficiari, ad affrontare il caro carburanti.