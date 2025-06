Caro spiaggia, a Lignano rincari più alti rispetto alla media nazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rincari con punte anche del 15,6% a Riviera, ma aumenti sopra la media nazionale praticamente in tutte le spiagge di Lignano, anche se contenuti. E’ il dato che emerge dal report realizzato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori sul caro spiaggia registrato in questa stagione balneare confrontata con quella del 2024.

Lo studio, eseguito in collaborazione con la Fondazione Isscon prendendo a riferimento i prezzi di alta e bassa stagione, ha fatto emergere come i costi siano incrementati nei lidi italiani del +2,3% rispetto alla scorsa estate; un po’ di più, però, a Lignano Pineta, Riviera e Sabbiadoro.

Se a Marina Julia di Monfalcone i prezzi sono rimasti invariati, a Riviera (SIL) il costo medio per un posto in prima fila prenotato per 15 giorni in alta stagione risulta di 26,75 euro, mentre lo scorso anno era di 25,04 euro. Il prezzo medio a Pineta risulta di 21,74 euro, mentre lo scorso anno era di 20,84 euro. Più basso, invece, l’incremento per l’ombrellone e due lettini a Sabbiadoro. Qui il costo medio da 16,92 euro dello scorso anno è aumentato a 17,46 euro.

A livello nazionale, si osserva un aumento del +3% per l’abbonamento giornaliero e del +2% per il noleggio di pedalò, sup e canoe. L’abbonamento stagionale, invece, rimane stabile, evidenziando un calo nelle preferenze degli italiani.

Per far fronte al caro spiaggia e contenere le spese, i bagnanti cercano continue soluzioni per risparmiare come i pacchetti “all inclusive”, che includono ombrellone, pranzo, aperitivo e noleggio; stanno prendendo piede anche formule “happy hour” o “mezza giornata” per chi desidera usufruire dei servizi dopo le 14 o solo al mattino, pagando fino alla metà del prezzo intero. E sono sempre più in voga anche le app per la condivisione di attrezzature.