Caro vita, una manovra finanziaria del governo Meloni che aiuta le partite iva e non lavoratori dipendenti e pensionati e poi un clima sempre più difficile per le famiglie a livello economico. La Cgil ha indetto domani lo sciopero generale, l’astensione al lavoro è prevista per tutto il giorno, ci sono ovviamente le fasce di garanzia per i trasporti, mentre il corteo regionale si terrà a Trieste con partenza alle 9.30 dal Giardino pubblico e arrivo in piazza Verdi, ad aprire la manifestazione saranno gli studenti.