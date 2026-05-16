Carso: scoperta nuova grande galleria sommersa del Timavo

Una scoperta straordinaria nelle profondità del Timavo potrebbe riscrivere la conoscenza di uno dei sistemi carsici sommersi più misteriosi d’Europa. Nelle Bocche del Timavo è stata individuata una nuova grande galleria sommersa che si sviluppa verso il Pozzo della Ferrovia di Duino Aurisina.

Protagonista dell’esplorazione lo speleosub sloveno Simon Burja, che ha superato il limite raggiunto nel 2016 dagli specialisti francesi a circa 82 metri di profondità.

L’immersione è durata oltre tre ore ed è nata dalla collaborazione tra il Club Alpinistico Triestino e il gruppo sloveno Jamarsko društvo Dimnice Koper (Gruppo grotte Dimnice Capodistria).

La nuova sezione esplorata misura già 115 metri e continua verso una zona ignota. Le dimensioni della galleria sono impressionanti: è larga fino a 15 metri e attraversata da una forte corrente contraria. Il fondale, inoltre, per la prima volta si presenta in roccia levigata e non coperto da sedimenti.

L’impresa oltre a dare nuovi elementi sul percorso del fiume sotterraneo, ha consentito anche il rilievo elettronico del nuovo tratto. Le future esplorazioni potrebbero avvicinare la soluzione di uno dei più affascinanti enigmi idrogeologici del Carso.